A címvédő Alexander Zverev emlékezetes mérkőzésen jutott tovább az 1,7 millió dollár (535 millió forint) összdíjazású acapulcói férfi keménypályás tenisztorna első fordulójából.

A hétfői program hosszú meccsei miatt a németek olimpiai és ATP-világbajnoka helyi idő szerint csak éjjel fél 2 után kezdte meg találkozóját az amerikai Jenson Brooksby ellen.



A még mindig 28 fokban és több száz néző előtt zajló ütközet második szettje 1 óra 54 percig tartott, ami a leghosszabb rövidítéses játszma a tenisztörténelemben. A maratoni összecsapás közben a dubaji versenyen már elkezdődött a keddi program.

4:35am: Tennis history in Acapulco! @AlexZverev vs @JensonBrooksby will now be the latest EVER finish to an ATP tennis match - eclipsing Hewitt v Baghdatis at the 2008 Aus Open (4.34am) pic.twitter.com/ZXqCZrMC57