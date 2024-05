El kell fogadni a kihívást és szembe kell nézni vele.

Úgy tűnik, hogy Alexander Zverev is így gondolkodik, miközben a Roland Garros első fordulójában a Rafael Nadal elleni nagyszabású összecsapásra készül.

Ez egyben egy lehetőség arra is, hogy végre rendezze az egyik befejezetlen ügyét. Amikor a páros legutóbb két évvel ezelőtt találkozott a Court Philippe-Chatrier pályán az elődöntőben, a mérkőzés a torna történetének egyik legnagyobb mérkőzésének ígérkezett, mielőtt Zverev súlyos bokasérülést szenvedett, miközben több, mint 3 óra lüktető teniszt követően még a második játszma végénél tartottak.

„Hogy nagyon őszinte legyek, szerettem volna még egyszer játszani Rafával a pályafutásom során, mert nem akartam, hogy az utolsó emlékem, amikor Rafa ellen játszom, az legyen, hogy kerekesszékben hagyom el a pályát” - mondta Zverev pénteken Párizsban. „Ideális esetben a torna későbbi szakaszában szerettem volna ellene játszani, de most ez van. Ő idén nem kiemelt. Én kiemelt vagyok. Tudod, ez egy kemény sorsolás, de mindkettőnk számára kemény. Majd meglátjuk, hogy hétfőn mi lesz” - folytatta.

A negyedik helyen kiemelt Zverev, aki 28-9-re áll a szezonban, májusban Rómában másodszor is diadalmaskodott, és azt hitte, hogy csak át akarják verni, amikor közölték vele, hogy a 14-szeres Roland Garros-bajnok lesz az ellenfele a nyitó fordulóban.

„Tegnap a pályán voltam Rublevvel a Chatrier-en gyakorolva, majd miután vége lett az edzésnek... a bátyám közölte velem a hírt. Az elején tényleg azt hittem, hogy csak viccel” - mondta Zverev.

Az ATPTour.com felmérésében a szurkolók 72 százaléka Zverevet nevezte meg a Nadal elleni összecsapás favoritjának, és a negyedik favoritnak (Carlos Alcaraz mögött) a végső győzelemre. A német azonban elmondta, hogy annak ellenére, hogy Nadal küzdött a formájával az utóbbi időben és nem játszott sok mérkőzést a tornát megelőzően, arra számít, hogy a mallorcai nagy kihívást jelent majd számára, amit le kell győznie.

„Sérülés miatt nem játszott sokáig. Nem játszott túl sok teniszt. A ranglistája ott van, ahol van... Most mindenki egy kemény csatára és egy kemény első fordulóra számít. Szerintem ő is izgatott, és én is izgatott vagyok” - mondta Zverev.

„Számomra, a fejemben, a legjobb Rafael Nadallal fogok játszani. Ezt várom tőle. Azt várom tőle, hogy az abszolút legjobb formáját hozza. Azt várom, hogy hosszú idő óta a legjobb teniszét játssza ezen a pályán. Mindig is volt vita. Úgy értem, 2022-ben, amikor a Roland Garrosra jött, nem nyerte meg a Monte-Carlót, nem nyerte meg Madridot, nem nyerte meg Rómát. Így érkezett erre a tornára, és mindenki azt mondta, hogy 'Ó, ő egy nagy kérdőjel, ő ez meg az'. Majd jött és végig uralta az egész tornát" - magyarázta Zverev.

Zverev figyelemre méltó állandóságot mutatott a Roland Garroson. Hat egymást követő évben jutott el a második hétig, az elmúlt három évben pedig elődöntőig menetelt, 2018-19-ben pedig két negyeddöntőig. Nyolc szereplése során az egyetlen első körös vereségét 2017-ben Fernando Verdasco ellen szenvedte el négy szettben.

Borítókép: Getty Images