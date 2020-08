Visszavonul minden idők legsikeresebb férfi teniszpárosa, Bob és Mike Bryan.

A 42 éves ikerpár 22 idényt játszott a profik között, 119 tornát nyertek közösen, köztük 16 Grand Slam-viadalt.



"Mindketten úgy érezzük belül, hogy ez a megfelelő pillanat" - mondta a testvérénél két perccel idősebb Mike a New York Times című lapnak. "Ebben a korban nagyon sok munkára van szükség ahhoz, hogy kiálljunk versenyezni". Hozzátette: még mindig szeretnek játszani, de a testüket nem akarják "kikészíteni".



A kaliforniai kettős együtt 438 héten át vezette a férfi páros világranglistát - Mike egyedül 506 hétig -, 2012-ben olimpiát, 2007-ben pedig Davis Kupát nyertek, ráadásul valamennyi nagy tornán diadalmaskodtak legalább egyszer.



Rekordot jelentő módon tízszer is az élen zárták az évet, és megszakítás nélkül hét Grand Slam-viadalt nyertek (2005/06).



"Még az elmúlt évben sem csak úgy játszogattunk, hanem ranglista-pontokat szereztünk és pénzt kerestünk" - tette hozzá Bob Bryan, akinek két GS-győzelemmel és öt torna elsőséggel kevesebbje van, mint testvérének, ugyanis 2018-ban csípősérülése miatt Mike Jack Sockkal is sikeresen versenyzett.



Az ikrek utolsó tornája a februári Delray Beach-i viadal volt, amelyet megnyertek, azután pedig a szezon a koronavírus-járvány miatt leállt. Az eredeti tervük az volt, hogy a hétfőn kezdődő US Opent követően vonulnak vissza, azonban több hónapon át nem tudtak tréningezni, ráadásul a tornát nézők nélkül rendezik, így végül arra az elhatározásra jutottak, hogy ott már nem indulnak.



Borítókép: Aaron Gilbert/Icon Sportswire via Getty Images