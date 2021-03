Svájc turisztikai nagyköveteként tevékenykedik majd a teniszező Roger Federer, akinek az lesz a feladata, hogy a koronavírus-járvány lecsengése után ismét látogatókat vonzzon hazájába.

A Tourismus Schweiz nevű szervezet úgy fogalmazott, hogy a 39 éves, 20-szoros Grand Slam-győztes volt világelső sportteljesítményével, szimpatikus, két lábbal a földön járó stílusával évek óta pozitívan képviseli az országot.

"Mindig, amikor szóba kerül a nevem, ott van mellette a svájci zászló is. Erre nagyon büszke voltam mindig is, és ez így is marad" - mondta Federer.



Fotó: Mohamed Farag/Getty Images

A játékos többek között bemutatja majd kedvenc helyeit reklámfilmek formájában. A szerepvállalásáért járó pénzt az alapítványa kapja, amely hátrányos helyzetű gyerekeket támogat.

