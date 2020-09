A második kiemelt Dominic Thiem és a harmadikként rangsorolt Danyiil Medvegyev is bejutott a férfi elődöntőbe szerdán az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A háromszoros Grand Slam-döntős Thiem könnyedén, 2 óra 4 perc alatt verte az ausztrál Alex De Minaurt, és első osztrákként került a négy közé a US Openen.



A 27 éves bécsújhelyi játékos a pénteken 22 órakor kezdődő elődöntőben a tavalyi finalista Medvegyevvel találkozik, aki Andrej Rubljovot búcsúztatta az oroszok csatájában.



A két jó barát egy U10-es kölyöktornán csapott össze először. A most győztes 24 éves Medvegyev még nem vesztett szettet idén a New York-i GS-viadalon.



Viktorija Azarenka újra bombaformába lendült.

Fotó: Matthew Stockman/Getty Images



A nőknél eldőlt, hogy a kétszeres Australian Open-bajnok Viktorija Azarenka lesz Serena Williams ellenfele a négy között.



A szülés után egyre jobb formába lendülő fehérorosz teniszező mindössze egy gémet vesztett a belga Elise Mertensszel szemben.



Eredmények, negyeddöntő:



férfiak:

Thiem (osztrák, 2.)-De Minaur (ausztrál, 21.) 6:1, 6:2, 6:4

Medvegyev (orosz, 3.)-Rubljov (orosz, 10.) 7:6 (8-6), 6:3, 7:6 (7-5)

Az elődöntőben: Thiem-Medvegyev, A. Zverev (német, 5.)-Carreno Busta (spanyol, 20.)



nők:

Azarenka (fehérorosz)-Mertens (belga, 16.) 6:1, 6:0

korábban:

S. Williams (amerikai, 3.)-Pironkova (bolgár) 4:6, 6:3, 6:2

Az elődöntőben: Azarenka-S. Williams, Oszaka (japán, 4.)-Brady (amerikai, 28.)

Borítókép: Matthew Stockman/Getty Images