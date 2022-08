A Tennis4U írását változtatás nélkül közöljük.

Ausztrália után az Egyesült Államokban is elnöki szinten fog eldőlni, elindulhat-e a szerb a szezon utolsó Grand Slam-versenyén.

Kevesebb mint négy hét van a US Open rajtjáig és az amerikai szabályok elég egyértelműek. Azóta, hogy újra beutazhatnak külföldiek az országba, számukra elengedhetetlen feltétel az oltottság. Mindegy az utazás célja, a megfelelő vakcina hiányában nem lehet belépni az USA-ba. Teljesen felesleges azon vitát nyitni, hogy jó e a szabály. A lényeg, mindenkire egyformán vonatkozik, nincs engedmény, kivétel, mint Ausztráliában.

A US Opent szervező USTA nem írta elő, hogy csak oltottak indulhatnak az amerikai nyílt teniszbajnokságon, de a beutazás nem a szövetség hatásköre. Djokovic nevezett a US Openre, mint a jövő heti Canadian Openre is. Montrealban nincs gond az indulásával, mert a kanadai beutazásnak nem feltétele az oltott állapot.

Jelenleg ott tart az ügy, hogy egy texasi republikánus levelet irt Joe Biden elnöknek, amiben a jelenlegi szabályozást tudománytalannak és Amerika-ellenesnek nevezte, kritizálva a Biden kormányt - a levelet hét republikánus képviselő is aláírta. Én alapvetően maximálisan tiszteletben tartom Djokovic döntését, hogy nem oltatta be magát egyszer sem. A kérdés csak az, hogy ő miért nem tudja elfogadni a hatályos szabályokat, amik mindenkire egyformán vonatkoznak. Persze, lehet turbózni a kedélyeket, hogy így Djokovicnak nem lesz lehetősége már New York-ban befogni a 22-szeres Grand Slam-bajnok Rafa Nadalt és ez nem Fair. Szerintem az nem lenne Fair, ha a szerbre más szabályok lennének érvényesek, mint mindenki másra.

Igen, szeretném Djokovicot látni a US Openen, de az ő felelőssége, döntése, hogy megfeleljen a beutazási követelményeknek. A Covid-járvány kezdete óta több mint egymillió amerikai halt meg a vírus miatt.

