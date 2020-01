Helyszíni tudósítónk jelenti az Australian Openről.

Fucsovics Márton megint parádézott. A Roger Federer és Rafa Nadal által is agyondicsért Jannik Sinnert 6:4, 6:4, 6:3-ra győzte le az Australian Open 3. napján, bejutott a legjobb 32 közé. Babos Tímea a keddről szerdára halasztott mérkőzésén nem bírt a 18 éves Iga Swiatekkel és 6:3, 6:2-re kikapott .

A két magyar közül Babos Tímea kezdett szerdán, de nem tartott sokáig a vesszőfutása Iga Swiatek ellen. A varsói lány gyorsabban és pontosabban teniszezett, a magyar nem találta a választ a sebességkülönbségre. A lengyel tehetség a tavalyi US Open óta nem indult versenyen, de ez egyáltalán nem látszott a játékán. 2019-ben került be a legjobb száz közé, a nyáron, Torontóban Caroline Wozniackit is legyőzte. Juniorként nyert Wimbledont és ifjúsági olimpiát.



Viharos szél fújt Melbourne-ben, ami komoly kihívást jelentett a teniszezőknek. Miként az F-1-ben megvannak az esőmenők, úgy a teniszben is képes átírni az erőviszonyokat a szél, mert nem mindenki szereti, van, akinek a játékát jobban befolyásolja, természetesen hátrányosan.

A 14-es pálya lelátóján a magyar szurkolók voltak többségben, de Swiatek gyorsan lecsendesítette őket: egyből brékelve 2:0-ra vezetett. Babos Tímeának sajnos semmi esélye nem akadt az egyenlítésre, 3:5-ig mindössze három pontot nyert fogadóként. A lengyel lány a szettért szerválva sem torpant meg, bár 40:15-ről a magyar hárított két játszmalabdát, erre két tenyeres nyerővel válaszolt Swiatek és 33 perc alatt behúzta a szettet.



A folytatásban hamar megpecsételődött Babos Tímea sorsa: kétszer bukta el az adogatójátékát és talán ő is érezte, hogy ezen a napon nem lesz fordulat, 0:4-ről kilátástalannak tűnt a helyzete. Swiateknek minden bejött, agresszívan támadott, látványosan gyorsított, szemtelenül, de nagyon pontosan rövidített, nem adott esélyt ellenfelének.

A meglepően egyoldalú küzdelem 67 percig tartott, Iga Swiatek 6:3, 6:2-re győzött. Babos Tímeának maradt a páros, ahol várhatóan csütörtökön kezd.



„Brutál jól teniszezett, szett 4:1-ig összesen négy ki nem kényszerített hibája volt. Nem izgultam, nem éreztem, hogy rosszul játszanék. Minden nagyon gyorsan történt. Lehettem volna agresszívabb. Esélytelennek éreztem magam a 2. szettben 0:3-nál és ilyet nagyon ritkán szoktam érezni. Általában találok megoldást arra, hogy elbizonytalanítsam az ellenfelemet, visszaküzdöm magam a meccsbe valahogy, most is sok mindent megpróbáltam, de nem változott a játék képe, ami elkeserített” - emlékezett a történtekre Babos Tímea, aki szerint Swiateket hamarosan a top 10-ben jegyzik.



Babos Tímea számára gyorsan befejeződött a találkozó.

Fotó:Sport365.hu



Délután a 22-es pályára költöztek át a magyar szurkolók és csodálatos hangulatot varázsoltak a lelátóról.



Fucsovics Márton gyakorlatilag ott folytatta, ahol hétfőn, Shapovalov ellen abbahagyta. Nagyon koncentráltan, tudatosan, okosan teniszezett. Az olykor orkánerejű szél ellenére mindig működött az adogatása, amikor kellett. Kiválóan fogadott és a fiatal olaszt arra kényszerítette, hogy kockáztasson, többet vállaljon, mert az alapvonalról többnyire ő nyerte a hosszú labdameneteket.

Az első játszmában 1:1 után brékelt és az sem zavarta meg, hogy 3:3-nál már együtt voltak, rögtön visszavette az előnyt, amit megőrzött a szett végéig. A második játszma elején oda-vissza brékelték egymást, majd megint 3:3-nál vette el az olasz adogatását a magyar. Már 5:3-nál is volt kettő fogadóelőnye a 6:4, 6:3-hoz, de végül adogatóként fejezte be a szettet. Nem indult jól a harmadik játszma: Sinner elment 2:0-ra, de egy maratoni gémben (négyszer volt egyenlő) Fucsovics Márton visszabrékelt és ezzel gyakorlatilag visszaverte az itáliai utolsó komolyabb próbálkozását, hogy legyen valami esélye a fordulatra. Az idő egyébként sem Sinnernek dolgozott, mert érezhetően fáradt, felőrlődött az addigi csatában.



Borítókép: Sport365.hu/