A Real Madrid ajánlatott tett az Ajax középpályására, Donny Van de Beekre, mivel több lehetőséget is fent akarnak tartani arra az esetre, ha a Manchester Unitedtől nem tudnák megszerezni Paul Pogbát.

A Real Madrid trénere, Zinedine Zidane világossá tette a klub számára, hogy honfitársát szeretné jövőre fehérben látni, viszont a Bernabéu vezetősége sokkal inkább a Tottenhamtől szerezné meg Eriksen aláírását, ez az üzlet viszont úgy tűnik zátonyra futott, annak ellenére is, hogy a dán Fyens nevű lap azt írja, a játékos már házat keres a spanyol fővárosban.

Pogba és Eriksen üldözése mellett viszont a Real Madrid további lehetőséget is szeretne fenntartani, ezért is tett ajánlatot Van de Beekre, aki berobbant az elmúlt szezonban az Ajaxba, ráadásul pont a Real Madrid kiejtésekor játszott parádésan, majd a döntőhöz is karnyújtásnyira került.

Több forrás szerint is a 22 éves középpályás már 8 európai topcsapattól keresték, ezek közül az egyik a Real Madrid. Van de Beek és belső köre viszont tartanak a Madridba igazolástól, mert nem látják biztosítottnak, hogy Zidane alatt állandó kezdő lehetne, amit más klubok felajánlottak. Modric, Kroos és Casemiro helye biztosnak tűnt az elmúlt években, és nem világos Van de Beek számára, hogy azonnal eléjük kerülhet-e.

A játékos viszont elvégezte a házi feladatát, és mindent megkérdezett a Real Madridról Sneijdertől, aki mindkét csapat színeiben játszott.

A Real Madrid szemszögéből, Van de Beek lehetne a legolcsóbb választás. A Manchester kijelentette, hogy Pogba nem eladó, míg a Tottenham 100 millió környékén akar keresni Eriksen értékesítésével, még úgy is, hogy csak egy év van vissza szerződéséből. Az Ajax másrészről elfogadta az ajánlatuk, mivel ezen a nyáron láthatóan ők eladnak mindenkit, akire ajánlat érkezik.

Bár a holland klubnak már így is tele lehet a bőröndje azt követően, hogy eladták De Jongot (86 millió), és nemsokára így tesznek 70 millióért De Ligttel is, az Ajax filozófiája, hogy nem gátolja azokat, akik a karrierjüket máshol akarják tovább építeni. Van de Beek nagyvalószínűséggel 50 és 60 millió között kelhet el. Bár az üzlet azon is múlik, mi történik Pogbával, és hogy Van de Beek hajlandó-e addig várni, míg az az ügy lezárul, tudva, hogy ő csak a harmadik választás.

