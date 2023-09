Fucsovics és Marozsán Fábián is a második fordulóban búcsúzott New Yorkban, utóbbi megőrizte a torna előtti 92. helyét az ATP rangsorában. A top 200-nak a férfiaknál még Piros Zsombor a tagja, ő jelenleg a 112.



Djokovic - aki Carlos Alcarazt váltotta az élen - tovább javítva saját rekordját a 390. hetét kezdi a világranglista első helyén.

A nőknél is új világelső van a US Openen döntős fehérorosz Arina Szabalenka személyében, aki pályafutása során először áll az élen. A lengyel Iga Swiatek tavaly április óta vezette megszakítás nélkül a WTA rangsorát. A friss New York-i bajnok amerikai Coco Gauff a hatodikról feljött a harmadik helyre.

Az első 100-ban továbbra sincs magyar, Bondár Anna azonban 18 helyet javított, így jelenleg a 110., míg Udvardy Panna a 126., Gálfi Dalma a 141., Babos Tímea pedig a 193. helyen áll.

Fotó: Al Bello/Getty Images