Új edzőt keres Alexander Zverev, a férfi teniszezők világranglistájának hetedik helyezettje, miután megszakadt az együttműködése David Ferrerrel.

A spanyolok korábbi éljátékosával tavaly nyár óta dolgozott együtt a 23 éves német teniszező, akit előzőleg édesapja edzett. Korábban a volt világelső, nyolcszoros Grand Slam-győztes cseh-amerikai Ivan Lendl és egy másik spanyol, Juan Carlos Ferrero is volt a trénere, de egyik együttműködés sem tartott sokáig.



Zverev a közösségi médiában jelentette be az újabb változást, amely annak ellenére következett be, hogy a koronavírus-járvány miatt felbolygatott tavalyi szezonban döntőt játszott a US Openen, nyert két tornát Kölnben, döntős volt Párizsban és részt vett az év végi ATP-világbajnokságon.



"Szeretném megköszönni Davidnek a pályán és azon kívül együtt töltött hónapokat, és a legjobbakat kívánom neki a jövőre vonatkozóan" - írta Instagram-oldalán Zverev, aki Ferrer családjának is köszönetet mondott, amiért lehetővé tette, hogy "ezekben a nehéz időkben értékes heteket tölthessen" trénerével.



A nyáron "próbaidősként" indult együttműködésnek Ferrer vetett véget. Amint azt a Punto de Break teniszoldalnak elmondta, az év végén döntenie kellett, és arra az álláspontra jutott, hogy nem folytatja a megkezdett munkát 2021-ben.



"Nem volt semmilyen különösebb ok, egyszerűen csak úgy gondoltam, hogy ez nem a megfelelő időszak erre. Minden rendben van közöttünk, (...) de jelenleg nem én vagyok a megfelelő ember, aki segíthetne Alexandernek" - közölte.



Zverev a február 8-án kezdődő melbourne-i ATP-kupán lép először pályára idén.

Borítókép: Facebook/Alexander Zverev