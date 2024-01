Rafael Nadal a brisbane-i tenisztorna negyeddöntőjében Thompson ellen lépett pályára, azonban ismét fájdalmai voltak, így vesztesen távozott a pályáról.



Egy újabb sérülés valóságos rémálommal érne fel Nadal esetében, aki a tavalyi Australian Open óta nem lépett pályára. Akkor egy igencsak makacs sérülést szedett össze, amiből közel egy év volt számára a felépülés.

Nem csoda hát, hogy félelemmel a hangjában nyilatkozott:

„A fájdalom ugyanott van, mint tavaly. Az érzés teljesen más, mint akkor, de ilyenkor nagyon megijed az ember, ha épp ugyanott érzi a fájdalmat.”



„Remélem, hogy csak az izomzatom van megterhelve, hiszen kemény meccseket játszottam. Remélem, hogy pár napon belül javul az állapotom, máskülönben vizsgálatok várhatnak rám.”

