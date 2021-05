Arina Szabalenka nagy meglepetésre legyőzte a világelső Ashleigh Bartyt a Madridi tenisztornán, számára azonban még a díjátadó is tartogatott némi meglepetést.



Az ötödik helyen kiemelt játékos három szettben, 6-0, 3-6, 6-4-re győzte le ausztrál ellenfelét, ami után rövid tánccal ünnepelte meg sikerét.

Az ezt követő díjátadón Szabalenka boldogan vette át a trófeát, majd jött amire nem számított. Hatalmas durranással kezdődött a konfettieső, amin a 23 éves sportoló úgy meglepődött, hogy kis híján elejtette a győzelemért járó az üvegből készült trófeát. Hirtelen a szívéhez kapott, majd mikor észrevette a zuhanó díjat gyorsan utána kapott.

