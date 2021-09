Nem indul el az októberre áthelyezett Indian Wells-i szupertornán Oszaka Naomi, a japánok négyszeres Grand Slam-bajnok teniszezője.

Az ötödik Grand Slamnek is nevezett kaliforniai verseny - melyet a koronavírus-járvány miatt halasztottak el márciusról - szervezői megerősítették, hogy a 2018-as győztes nem lesz ott a mezőnyben. A 23 éves játékos visszalépése nem váratlan: a szeptemberi US Openen címvédő létére a harmadik fordulóban kikapott a később a fináléig menetelt kanadai Leylah Fernandeztől úgy, hogy a második szettben 6:5-nél a meccsért adogatott. Ekkor azonban teljesen összeroppant, többször is eldobta az ütőjét, a lelátóra ütötte a labdát mérgében - ezért figyelmeztették is - , majd később a sajtótájékoztatón elárulta, azon gondolkozik, hogy újabb szünetet tart a pályafutásában.

"Úgy érzem, mostanában, amikor nyerek, nem érzem magamat boldognak, inkább megkönnyebbültnek. És amikor veszítek, nagyon szomorú vagyok. Nem hiszem, hogy ez normális" - magyarázta. Hozzáfűzte: megpróbálja kitalálni, hogy mit akar csinálni, de azt nem tudja megmondani, mikor játssza a következő mérkőzését.

Ez volt Oszaka első GS-tornája a Roland Garros óta, amelynek a második fordulójában visszalépett mentális egészségének megóvása érdekében. Párizsban bejelentette, hogy nem vesz részt a meccsek utáni, kötelező sajtótájékoztatókon, mert az újságírókkal való találkozás előtt szorongást érez, és három éve depresszióval küzd.

