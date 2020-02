Az ötödik helyen kiemelt kanadai Felix Auger-Aliassime továbbjutott a Montpellier-ben zajló, 606 ezer euró (204 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztorna első fordulójából.

A világranglista 21. helyén álló, 19 éves játékos kedden este a bosnyák Damir Dzumhurt (97.) búcsúztatta.

Félix Auger-Aliassime saves three break points in the final game to ultimately close out an excellent come-from-behind win over Damir Dzumhur.



He advances 6-7(5), 6-2, 6-2 to earn a match against Pierre-Hughes Herbert in the second round of the @OpenSuddeFrance pic.twitter.com/o8QWEYsXdu