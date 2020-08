A 15. helyen kiemelt Felix Auger-Aliassime bejutott a második fordulóba a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett keménypályás tenisztorna férfi versenyében.

A 20 éves kanadai játékos - aki 20. a világranglistán - kettejük harmadik találkozóján is legyőzte szombaton a georgiai Nikoloz Baszilasvilit.

Our first winner after more than five months! @felixtennis moves past Nikoloz Basilashvili 6-4, 6-1.@CincyTennis pic.twitter.com/2OcIh4vxXA