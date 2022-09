A 19 éves Carlos Alcaraz nyerte meg a New Yorkban rendezett amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben 6:4, 2:6, 7:6 (7-1), 6:3-ra legyőzte a norvég Casper Ruudot, és sikerével egyben ő lesz az új világelső is.

Az év utolsó Grand Slam-mérkőzésén a bátran ütő spanyol 4:2-re elhúzott, majd 48 perc elteltével kiszerválta a nyitószettet. A folytatásban az előző három meccsét öt szettben nyerő Alcaraz fáradni látszott, ezúttal a türelmes és pontos skandináv vezetett 4:2-re, és innen már nem engedte vissza riválisát. A harmadik felvonás spanyol brékkel kezdődött, de Ruud nagyszerű védekezéssel 3:2-re fordított, majd 6:5-nél két szettlabdát is elszalasztott. A rövidítésben Ruud került hullámvölgybe, így ismét szetthátrányba került.

A negyedik játszma nagyon magas színvonalú teniszt hozott, Alcaraz 3:2-nél elvette riválisa adogatását, és hamarosan 5:2 állt az eredményjelzőn. Innentől már nem volt kérdéses a győztes kiléte, az emlékezetes finálé 3 óra 20 percig tartott.

A minden idők legfiatalabb világelsőjeként a tenisztörténelembe bevonuló Alcaraz pályafutása 6. trófeája és első GS-serlege mellé 2,6 millió dollárt (1 milliárd forint) kapott.

Carlos Alcaraz becomes the youngest male Grand Slam winner since Rafael Nadal in 2005!#USOpen