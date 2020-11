Dominic Thiem jutott elsőként a döntőbe a férfi teniszezők londoni ATP-világbajnokságán.

A harmadik helyen kiemelt osztrák játékos - aki tavaly is finalista volt - közel háromórás ütközetben, három szettben múlta felül a világranglista éllovasát, Novak Djokovicot. A magas színvonalú csata második szettje hallatlan izgalmakat hozott, a belgrádi játékos 6:5-nél két szettlabdát hagyott kihasználatlanul, majd a 22 (!) labdamenetet hozó rövidítésben bécsújhelyi riválisa négy meccslabdát is elpuskázott, mígnem Djokovic élt a negyedik játszmalabdájával.



A döntő szett tie-breakjében 4-0-ás vezetésről alulmaradt szerb teniszező eddig ötször emelhette magasba a vb-serleget, de 2015 óta egyszer sem diadalmaskodott.



Az idei US Openen győztes Thiem ellenfele a spanyol Rafael Nadal vagy az orosz Danyiil Medvegyev lesz a vasárnapi döntőben. Előbbit a csoportküzdelmek során legyőzte két rövidítéses játszmában.



A jubileumi, ötvenedik ATP-világbajnokságot a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezik - még vonalbírók sincsenek -, az összdíjazása pedig a tavalyi 9-ről 5,7 millió dollárra csökkent.



Eredmény, elődöntő:

Dominic Thiem (osztrák, 3.)-Novak Djokovic (szerb, 1.) 7:5, 6:7 (10-12), 7:6 (7-5)

később:

Rafael Nadal (spanyol, 2.)-Danyiil Medvegyev (orosz, 4.) 21.00

Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images