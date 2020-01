Az amerikai Serena Williams egyesben megnyerte a 275 ezer dollár (82,7 millió forint) összdíjazású aucklandi keménypályás női tenisztornát, amelyen a páros döntőjében viszont vereséget szenvedett.

Az egyesben elsőként kiemelt Serena Williams a fináléban 1 óra 36 perc alatt, magabiztosan győzte le honfitársát, Jessica Pegulát.

