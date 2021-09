Az amerikai Brandon Nakashima játszmahátrányból bizonyult jobbnak hétfőn az esélyesebb olasz Fabio Fognininél a San Diegóban zajló 661 ezer dollár (202 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában.

A 20 éves Nakashima San Diegóban született, és ott él, a világranglistán a karriercsúcsot jelentő 83. helyen áll, a tornán szabadkártyával indulhatott. Legyőzött ellenfele, a 34 éves Fognini volt már top 10-ben a világranglistán, amelyen a 31. jelenleg.

Brandon Nakashima



Quality win at home for the American #SanDiegoOpen pic.twitter.com/UiPNa9GEsd