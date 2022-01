A 13. kiemelt Diego Schwartzman és a novemberben WTA-világbajnok Garbine Muguruza is kiesett a második fordulóban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

Az argentin játékost - aki szerepelt már ATP-vb-n is - a világranglista 175. helyezettjeként szabadkártyával induló, hazai közönség előtt szereplő Christopher O'Connell búcsúztatta.



A nőknél a kétszeres Grand Slam-bajnok Muguruza a francia Alize Cornet-tól kapott ki úgy, hogy 33 rontott ütést mutatott be, és egyetlen bréklabdáig sem jutott el.



A hazai kedvenc Samantha Stosur utolsó egyes mérkőzését vívta a profik között, a US Open 2011-es bajnokát a nyitókörben Bondár Annát verő Anasztaszija Pavljucsenkova búcsúztatta el végérvényesen. A 37 éves, pályafutása során kilenc tornagyőzelmet arató Stosur - aki negyedik is volt a világranglistán - párosban még elindul versenyeken az idén.



Eredmények, 2. forduló (a 32 közé jutásért):



férfiak:

Rubljov (orosz, 5.)-Berankis (litván) 6:4, 6:2, 6:0

O'Connell (ausztrál)-Schwartzman (argentin, 13.) 7:6 (8-6), 6:4, 6:4

Bautista Agut (spanyo, 15.)-Kohlschreiber (német) 6:1, 6:0, 6:3

Fritz (amerikai, 20.)-Tiafoe (amerikai) 6:4, 6:3, 7:6 (7-5)

Evans (brit, 24.)-Rinderknech (francia) játék nélkül

Cilic (horvát, 27.)-Gombos (szlovák) 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8-6)

De Minaur (ausztrál, 32.)-Majchrzak (lengyel) 6:4, 6:4, 6:2

Cressy (amerikai)-Machac (cseh) 6:1, 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)

Andujar (spanyol)-Molcan (szlovák) 6:4, 7:6 (8-6), 0:6, 6:1



nők:

Szabalenka (fehérorosz, 2.)-Vang (kínai) 1:6, 6:4, 6:2

Cornet (francia)-Muguruza (spanyol, 3.) 6:3, 6:3

Tauson (dán)-Kontaveit (észt, 6.) 6:2, 6:4

Swiatek (lengyel, 7.)-Peterson (svéd) 6:2, 6:2

Pavljucsenkova (orosz, 10.)-Stosur (ausztrál) 6:2, 6:2

Csang (kínai)-Ribakina (kazah, 12.) 6:4, 1:0-nál Ribakina feladta

Mertens (belga, 19.)-Begu (román) 6:3, 6:2

Kaszatkina (orosz, 25.)-Linette (lengyel) 6:2, 6:3

Collins (amerikai, 27.)-Konjuh (horvát) 6:4, 6:3

Zidansek (szlovén, 29.)-Watson (brit) 7:6 (7-4), 6:4

Vondrousova (cseh, 31.)-Szamszonova (orosz) 6:2, 7:5

Cirstea (román)-Kucova (szlovák) 6:2, 6:4

Inglis (ausztrál)-Baptiste (amerikai) 7:6 (7-4), 2:6, 6:2

Kanepi (észt)-Bouzkova (cseh) 6:2, 7:6 (7-3)

Borítókép: Twitter.com/US Open Tennis