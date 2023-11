A CFDA (Council of Fashion Designers of America) egy non-profit szervezet az Amerikai Egyesült Államokban, amely kiemelt szerepet játszik a divatipar fejlődésében és annak támogatásában.

Az alapítvány nemcsak a divattervezőket díjazza minden évben, hanem azokat a hírességeket is, akik hozzájárulnak a divat pozitív megítéléséhez. Serena Williams olyan stílusos sztárokat követ a sorban mint Beyoncé, Pharrell, Rihanna, JLo, Naomi Campbell vagy éppen a tavalyi nyertes, Zendaya.

Serena, a divatikon

Williams karrierje során számos rekordot döntött meg és már megszokhatta, hogy mindig az elsők között van. Nos, ez az elsőség már nemcsak a teniszben, hanem a divatban is megilleti a sportolót. A sztárnak mindig is szenvedélye volt az öltözködés, a ruhák iránti élénk érdeklőse már gyermekkorában is meghatározta. Két Grand Slam-győzelem között pedig egy divatiskolába is beiratkozott. 2018-ban létrehozta saját nevével fémjelzett márkáját S by Serena néven. A brand kölönlegessége, hogy kreációikat XS-től egészen 3X-ig árulják, ezzel is a nőiség sokszínűségét hidetve. Serena Williams természetesen egyéni stílusában is a sokszínűségre törekszik. A legjobban öltözött sportolókat rangsoroló listákon rendszerint az élmezőnyben végez és legalább annyiszor emlegetjük nevét a divat kapcsán is, mint David Beckhamét.

