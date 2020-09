Sokba került a világelső Novak Djokovicnak, hogy vasárnap kizárták a nyolcaddöntős mérkőzéséről, és így ért véget számára az amerikai nyílt teniszbajnokság.

A szervezők hétfőn jelentették be, hogy sportszerűtlenség miatt 10 ezer dolláros büntetést szabtak ki a szerb játékosra, aki a spanyol Pablo Carreno Busta ellen riválisa 6:5-ös vezetésénél dühösen elütötte a labdát, amely torkon találta az egyik vonalbírót.



Djokovic ezen felül nem kapja meg a nyolccadöntő elveszítéséért járó 250 ezer dollárt (76,2 millió forint) sem, mert a diszkvalifikáció esetén nem jár a pénzdíj. Ezeken túl további bírságot is kaphat, mert a találkozó után nem teljesítette médiakötelezettségeit.



Az idei 26 meccsén egészen a kizárásig veretlen Djokovic - aki 18. Grand Slam-diadalára készült New Yorkban - közösségi oldalán két bocsánatot cselekedetéért.

Kép: Al Bello/Getty Images