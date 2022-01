A volt világelső Simona Halep meglepetésre kiesett a nyolcaddöntőben a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyében.

A románok kétszeres Grand Slam-bajnokát a 32 éves francia Alizé Cornet búcsúztatta, aki 63. GS-fellépésén először jutott be a negyeddöntőbe. Mindkét játékos alaposan megszenvedett a hőségben, a hosszabb pontok után nem egyszer az ütőjükre támaszkodva próbáltak levegőhöz jutni.

A new chapter…



On her 63rd main draw appearance, @alizecornet is into her FIRST Grand Slam quarterfinal. The world No.61 upsets Simona Halep 6-4 3-6 6-4.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/PwlBeFTPDA