A svájci Stanislas Wawrinka könnyedén, három játszmában legyőzte a brit Andy Murray-t a francia nyílt teniszbajnokság nyitónapján.

Az egyaránt háromszoros Grand Slam-győztesek csatája ezúttal egyoldalú meccset hozott, Wawrinka magabiztosan győzött, összesen hat játékot veszítve.



A US Open idei döntőse, a német Alexander Zverev is sima sikerrel mutatkozott be Párizsban: a hatodik kiemelt játékos az osztrák Dennis Novakot verte három szettben.



Eredmények, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

férfiak:



Zverev (német, 6.)-Novak (osztrák) 7:5, 6:2, 6:4

Schwartzman (argentin, 12.)-Kecmanovic (szerb) 6:0, 6:1, 6:3

Wawrinka (svájci, 16.)-Murray (brit) 6:1, 6:3, 6:2

Paire (francia, 23.)-Szun Vu (dél-koreai) 7:5, 6:4, 6:4

Gombos (szlovák)-Coric (horvát, 24.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Rodionov (osztrák)-Chardy (francia) 3:6, 4:6, 7:6 (8-6), 6:4, 10:8

Köpfer (német)-Hoang (francia) 6:2, 3:6, 6:1, 6:1

Albot (moldovai)-Thompson (ausztrál) 6:2, 6:4, 6:1

Londero (argentin)-Delbonis (argentin) 6:4, 7:6 (7-1), 2:6, 1:6, 14:12

korábban:

Sinner (olasz)-Goffin (belga, 11.) 7:5, 6:0, 6:3

Isner (amerikai, 21.)-Benchetrit (francia) 6:4, 6:1, 6:3

Cecchinato (olasz)-de Minaur (ausztrál, 25.) 7:6 (11-9), 6:4, 6:0

Fritz (amerikai, 27.)-Machac (cseh) 7:5, 7:6 (7-2), 1:6, 2:6, 6:3

Nisikori (japán)-Evans (brit, 32.) 1:6, 6:1, 7:6 (7-3), 1:6, 6:4

Travaglia (olasz)-Andujar (spanyol) 6:3, 6:4, 6:4

Coria (argentin)-Jung (tajvani) 7:5, 7:6 (8-6), 7:6 (7-3)

Bonzi (francia)-Ruusuvuori (finn) 6:2, 6:4, 4:6, 6:4

Korda (amerikai)-Seppi (olasz) 6:2, 4:6, 6:3, 6:3



nők:



Gauff (amerikai)-Konta (brit, 9.) 6:3, 6:3

Putyinceva (kazah, 23.)-Flipkens (belga) 6:1, 6:2

Strycova (cseh, 32.)-Lepchenko (amerikai) 7:5, 6:2

Trevisan (olasz)-Giorgi (olasz) 7:5, 3:0-nál Giorgi feladta

Begu (román)-Teichmann (svájci) 6:4, 4:6, 6:3

Podoroska (argentin)-Minnen (belga) 6:2, 6:1

Gavrilova (ausztrál)-Yastremska (ukrán, 24.) 6:4, 6:3

Bouchard (kanadai)-Kalinszkaja (orosz) 6:4, 6:4

Krejcikova (cseh)-Stojanovic (szerb) 6:3, 7:5

korábban:

Halep (román, 1.)-Sorribes Tormo (spanyol) 6:4, 6:0

Azarenka (fehérorosz, 10.)-Kovinic (montenegrói) 6:1, 6:2

Mertens (belga, 16.)-Gaszparjan (orosz) 6:2, 6:3

Garcia (francia)-Kontaveit (észt, 17.) 6:4, 3:6, 6:4

Szakkari (görög, 20.)-Tomljanovic (ausztrál) 6:0, 7:5

Alekszandrova (orosz, 27.)-Inglis (amerikai) 6:3, 6:3

Rahimova (orosz)-Rogers (amerikai) 6:2, 6:3

Sharma (ausztrál)-Blinkova (orosz) 6:3, 2:6, 7:5

Kanepi (észt)-Bouzkova (cseh) 4:6, 6:4, 6:2

Szasznovics (fehérorosz)-Friedsam (német) 6:2, 2:6, 6:3

Schmiedlova (szlovák)-V. Williams (amerikai) 6:4, 6:4

