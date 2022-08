Serena Williams több, mint egy év elteltével volt képes ismét tornát nyerni, Kanadában a National Bank Openen 6:3, 6:4-re verte meg a döntőben Nuria Parrizas-Diazt.

Az idei szezonban ez csupán a második tornája volt Serenának, korábban Wimbledonban is pályára lépett, ám ott az első fordulóban búcsúzott, írja a Daily Mail.

Ám a tenisz világában kiemelkedően hosszúra nyúló karrierje hamarosan véget érhet. A tornagyőzelmét követő nyilatkozatában ugyanis egyértelmű utalást tett erre.

„Látom a fényt az alagút végén. Egyre közelebb kerülök hozzá, alig várom, hogy végre elérjem.” – mondta, majd sokatmondóan hozzátette, a fény számára a szabadságot jelenti.

„Szeretek játszani, de nem csinálhatom örökké.” – utalt ismét arra, hogy a US Open után abbahagyhatja a profi pályafutását.

“I guess there’s just a light at the end of the tunnel.” @serenawilliams | #NBO22 pic.twitter.com/i8nYbDZHPa