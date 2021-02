Edzője, Patrick Mouratoglou szerint bár nagyon szeretne még nagy tornát nyerni, Serena Williamsnek nincs szüksége az egyéni Grand Slam-tornagyőzelem rekordjára ahhoz, hogy minden idők egyik legjobb teniszezőjeként ismerjék el.

A francia szakember hétfőn azt mondta, tanítványa továbbra is éhes a sikerre és nagyon szeretné begyűjteni a rekordbeállítást jelentő 24. egyéni GS-címét, de ha ez esetleg nem sikerül, akkor is ő minden idők egyik legjobbja.



"Nem gondolom, hogy szüksége van bármilyen megerősítésre. Nyilvánvaló, hogy szeretne még nagy tornát nyerni, máskülönben nem tért volna vissza, ugyanakkor nem annyira megszállott a huszonnegyedikkel kapcsolatban, mint a teniszvilág nagy része" - nyilatkozta Mouratoglou.



Williams a 2017-es Australian Open óta - ahol pályafutása 23. nagy tornáját nyerte meg - négy GS-finálét veszített el, ám az edző meglátása szerint nehéz összehasonlítani a teljesítményét Margaret Courtéval, aki 24 címéből 13-at még a profi éra előtt gyűjtött be.



"Mindannyian tudjuk, hogy két különböző korszakról beszélünk, amatőrökről és profikról, de az embereket mindig is foglalkoztatja a rekordok megdöntése" - tette hozzá Mouratoglou.



Az edző úgy érzi, tanítványa 39 évesen is remek formában van, meglátása szerint három éve nem mozgott olyan jól a pályán, mint a mostani ausztrál nyílt bajnokságon.



"Ha nem jó a lábmunkád, nincs B terv, csak támadni tudsz, erre pár fontos meccse ráment Serenának" - mondta a szakember. Hozzátette, az elmúlt években sok sérülés sújtotta Williamst, aki így nem tudta azt az edzésmunkát elvégezni, amit szeretett volna, emiatt voltak gondok a kondíciójával.



A tizedik helyen kiemelt amerikai játékos a negyeddöntőben a másodikként rangsorolt román Simona Haleppel találkozik majd, aki ellen 9/2-es győzelmi mutatóval rendelkezik, legutóbbi összecsapásukat azonban - a 2019-es wimbledoni döntőben - Halep nyerte.

Borítókép: Andy Cheung/Getty Images