A női verseny legnagyobb sztárja, Serena Williams visszafogottabb játékkal is nyert az amerikai nyílt teniszbajnokság második fordulójában, Viktoria Azarenka pedig legyőzte fehérorosz honfitársát, az ötödik helyen kiemelt Arina Szabalenkát.

A 24. egyéni Grand Slam-diadalára hajtó amerikai az orosz Margarita Gaszparjan elleni csütörtöki meccsén az első játszmában sokkal jobban játszott riválisánál, a másodikban viszont többet hibázott, kétszer is eladta brékelőnyét. A szettet azonban így is megnyerte, miután 5:4-es vezetésénél újra elvette riválisa adogatójátékát. A hatszoros US Open-bajnok Williamsnek - aki a legutóbbi két US Openen a döntőben veszített - ez volt karrierje 102. győzelme a New York-i viadalon. A harmadik fordulóban honfitársa, a 2017-es bajnok Sloane Stephens lesz az ellenfele, aki a fehérorosz Olga Govorcovát győzte le könnyedén.



A fehérorosz női "különítményből" Govorcova mellett az ötödik helyen kiemelt Szabalenka számára is véget ért az egyéni verseny, miután korábbi világelső honfitársával szemben nem volt ellenszere. A múlt heti, Cincinnatiből ugyancsak New Yorkba áthelyezett tornán diadalmaskodó Azarenka végig uralta a mérkőzést, mindössze négy játékot veszített és 69 perc alatt győzött.



A férfiaknál az első fordulóból négy és fél órás csata végén továbbjutott Andy Murray láthatóan nem tudott feltöltődni a második körre és három szettben kikapott a 15. helyen kiemelt kanadai Felix Auger-Aliassime-től. A csípőprotézissel játszó, háromszoros GS-győztes skót a meccs után azt mondta: fizikailag még nem áll készen arra, hogy az ilyen komoly terhelést kibírja, s azért fog dolgozni, hogy jövőre ilyen problémája már ne legyen.

Eredmények, 2. forduló (a 32 közé jutásért):



férfiak:

Medvegyev (orosz, 3.)-O'Connell (ausztrál) 6:3, 6:2, 6:4

Berrettini (olasz, 6.)-Humbert (francia) 6:4, 6:4, 7:6 (8-6)

Auger-Aliassime (kanadai, 15.)-Murray (brit) 6:2, 6:3, 6:4

Pospisil (kanadai)-Raonic (kanadai, 25.) 6:7 (1-7), 6:3, 7:6 (7-4), 6:3

Wolf (amerikai)-Carballes Baena (spanyol) 6:2, 6:4, 6:3

Caruso (olasz)-Escobedo (amerikai) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4

korábban közölt eredmények:

FUCSOVICS MÁRTON-Grigor Dimitrov (bolgár, 14.) 6:7 (5-7), 7:6 (7-4), 3:6, 6:4, 6:1

Thiem (osztrák, 2.)-Nagal (indiai) 6:3, 6:3, 6:2

Bautista (spanyol, 8.)-Kecmanovic (szerb) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Rubljov (orosz, 10.)-Barrere (francia) 6:2, 6:4, 7:6 (7-4)

Hacsanov (orosz, 11.)-Kuznyecov (orosz) 6:3, 6:4, 6:1

De Minaur (ausztrál, 21.)-Gasquet (francia) 6:4, 6:3, 6:7 (6-8), 7:5

Ruud (norvég, 30.)-Ruusuvuori (finn) 6:4, 6:3, 6:2

Cilic (horvát, 31.)-Gombos (szlovák) 6:3, 1:6, 7:6 (7-2), 7:5

Tiafoe (amerikai)-Millman (ausztrál) 7:6 (8-6), 3:6, 1:6, 6:3, 6:3

nők:

S. Williams (amerikai, 3.)-Gaszparjan (orosz) 6:2, 6:4

Azarenka (fehérorosz)-Szabalenka (fehérorosz, 5.) 6:1, 6:3

Keys (amerikai, 7.)-Bolsova Zadoinov (spanyol) 6:2, 6:1

Cirstea (román)-Konta (brit, 9.) 2:6, 7:6 (7-5), 6:4

Stephens (amerikai, 26.)-Govorcova (fehérorosz) 6:2, 6:2

Cornet (francia)-Bonaventure (belga) 7:6 (7-4), 6:3

korábban közölt eredmények:

Kenin (amerikai, 2.)-Fernandez (kanadai) 6:4, 6:3

Pironkova (bolgár)-Muguruza (spanyol, 10.) 7:5, 6:3

Szakkari (görög, 15.)-Pera (amerikai) 2:6, 6:3, 6:2

Vekic (horvát, 18.)-Tig (román) 6:2, 6:1

Muchova (cseh, 20.)-Kalinszkaja (orosz) 6:3, 7:6 (7-4)

Anisimova (amerikai, 22.)-Scott (amerikai) 4:6, 6:4, 6:1

Dzsabúr (tunéziai, 27.)-Kanepi (észt) 7:6 (10-8), 6:0

