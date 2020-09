A harmadik helyen kiemelt Serena Williams három játszmában legyőzte a görög Maria Szakkarit az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyének nyolcaddöntőjében.

Az egyéniben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes amerikai szupersztár az első szettben végig koncentráltan teniszezve került előnybe, ám a második játszmában némileg visszaesett a játéka, ezt pedig Szakkari kihasználta és rövidítésben egyenlített.



A döntő felvonásban rosszul kezdett Williams, de ezt követően kétszer is el tudta venni egyre inkább elbizonytalanodó riválisa adogatását és 2 óra 28 perces csata után bejutott pályafutása 53. Grand Slam-negyeddöntőjébe. Ezzel már csak egyre van a csúcstól, amelyet Chris Evert és Martina Navratilova holtversenyben tart 54-54 szerepléssel.

"#WilliamsvsSakkari #SakkarivsWilliams #USOpen2020 Serena Williams vs Maria Sakkari Highlights - R4 US Open 2020 (9/7/2020) Maria Sakkari vs Serena Williams ...

A két játékos egy hete a Cincinnatiból New Yorkba áthelyezett tornán is találkozott, akkor a görög játékos három szettben diadalmaskodott.



A férfiaknál pályafutása első Grand Slam-negyeddöntőjére készülhet az ausztrál Alex De Minaur: a 21 éves játékos a nyolcaddöntőben a kanadai Vasek Pospisilt győzte le egy szoros és két sima játszmában. A 21. helyen kiemelt teniszező a nyolc között a másodikként rangsorolt osztrák Dominic Thiemmel vagy a 15. kiemelt kanadai Felix Augier-Aliassime-mal találkozik.

Vasek Pospisil takes on Alex de Minaur in Round 4 of the US Open 2020. Don't miss a moment of the US Open! Subscribe now! https://bit.ly/2Pdr81i