A korábbi világelsők közül a román Simona Halep jelen körülmények között nem indulna az idei amerikai nyílt teniszbajnokságon, az amerikai Serena Williams ugyanakkor alig várja, hogy ismét játsszon a US Openen.

A jelenlegi WTA-rangsorban második Halep közleményében úgy fogalmazott, a szerdán kiadott feltételekkel "nem tervezi, hogy pályára lép" a tornán. Azt ugyanakkor megjegyezte, amennyiben a nevezési határidő július közepi lezárultáig változnak a körülmények, ő is átgondolja jelenlegi, "nem kőbe vésett" elhatározását.



Andrew Cuomo, New York állam kormányzója kedden jelentette be, nézők nélkül, "különleges óvintézkedések" mellett bonyolítják le a játékosok és szervezők egészségének megóvása miatt a tornát.



Serena Williams ugyanakkor az amerikai szövetség szerdai videójában úgy fogalmazott, "alig várja, hogy visszatérjen" New Yorkba arra a tornára, amelyen egyéniben eddig hatszor diadalmaskodott. A 38 éves, egyéniben 23-szoros Grand

Slam-tornagyőztes amerikai teniszező az elmúlt két évben döntős volt az év - általában - utolsó GS-viadalán.



Idén a koronavírus-járvány miatt a párizsi Roland Garrost később rendezik, a wimbledoni verseny pedig elmaradt.



A versenyeket szervező WTA szerdán jelentette be, hogy augusztus 3-án indul újra a március óta szünetelő nemzetközi teniszélet.

Kép: Simon Bruty/Anychance/Getty Images