A tavalyi szezonban az év egyik legjobban várt mérkőzése a Roland Garros elődöntőjének összecsapása volt Carlos Alcaraz és Novak Djokovic között.

A spanyol kőkemény küzdelem után kiharcolta a második szettet és ezzel az egyenlítést, de az egész testében jelentkező görcsök miatt nem tudott semmi ellenállást kifejteni a folytatásban.

A 21 éves játékos a Jannik Sinner elleni izgalmas, öt játszmás elődöntő után elmondta, hogy ismét görcsöt kapott.

Ezúttal azonban a világranglista 3. helyezettje 2-1-es szetthátrányból állt fel, és jutott be élete első döntőjébe a salakpályás major tornán.

"A görcsök ezen a meccsen, nem voltak olyan erősek, mint tavaly. De igen, azt kell mondanom, hogy mentálisan erősebb vagyok (mint egy éve). Tudtam, hogyan kell kezelni ezeket a helyzeteket” - mondta Alcaraz. "Tudtam, hogy a görcsök [elmúlnak], ha játékban maradok. Mindent tudok, hogy mit kell tennem [az adott helyzetben].

"De a görcsök miatt tudtam, hogy ott kell maradnom. Tudtam, hogy valószínűleg rövidebbé kell tennem a pontokat. Szóval idén sokkal jobban tudtam, hogy hogyan kell csinálni, mint tavaly."

Győzelmével Alcaraz lett a legfiatalabb játékos, aki salakon, keményen és füvön is major döntőbe jutott. A US Openen kemény pályán és Wimbledonban füvön már elhódította a trófeát.

"Ez valami nagyszerű dolog. Új rekordot dönteni számomra nagyszerű, hatalmas siker számomra” - mondta Alcaraz. "Őszintén szólva, a döntő előtt ez olyasmi, amire nem igazán akarok gondolni, de nyilván ez azt jelenti, hogy, ahogy mondtam, minden felületen jó teniszt játszom. Ez olyasmi, amit nagyon szerettem volna elérni, amikor elkezdtem a profi karrierem. Szóval ez egy nagyszerű érzés, de most nem akarok erre gondolni.”

Alcaraz elárulta, hogy nem valószínű, hogy a rajongók túl sok időt fogják látni őt holnap (szombaton) az edzőpályán, ha fog egyáltalán edzeni.

"Holnap sétálgatni fogok. Úgy értem, nem tudom, hogy kimegyek-e a pályára. Csak a csapattal kell lennem, és megbeszélni a holnapi napot” - mondta Alcaraz. "Ha edzeni fogok, ha nem lépek ide a klubba. Valószínűleg elmegyek valahova, csak sétálni. Nem is tudom."

„Emlékszem, a US Open döntőjében vagy [a] US Openen, az utolsó három fordulóban nem gyakoroltam a mérkőzések előtti nap, így csak sétáltam, meg minden ilyesmi, szóval valószínűleg most is így fogok tenni.”

A spanyol sztár fizikailag és mentálisan is készül a vasárnapi, Alexander Zverev elleni döntőre. Alcaraz három szettre van attól, hogy megszerezze harmadik Grand Slam-trófeáját.

„Különleges érzésem [van] ezzel a tornával kapcsolatban, mert emlékszem, hogy amikor befejeztem az iskolát, csak azért [rohantam] haza, hogy bekapcsoljam a tévét és megnézzem a meccseket itt a francia nyílt teniszbajnokságon” - emlékezett vissza Alcaraz. "Rengeteg meccset néztem. Természetesen Rafa Nadal uralta ezt a tornát, mondjuk úgy, 14-15 éven keresztül. Ez valami hihetetlen dolog."

"Szerettem volna felírni a nevemet azon spanyol játékosok listájára, akik megnyerték ezt a tornát. Nem csak Rafa. Ferrero, Moya, Costa, rengeteg spanyol játékos van, a sportágunk legendái, akik megnyerték ezt a tornát, így nagyon szeretném én is feltenni a nevemet erre a listára„.”

Borítókép: Julien Crosnier / FFT