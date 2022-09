Roger Federer nemrég megosztott fotója futótűzként terjed.



A 2022-es Laver Kupa középpontjában a svájci teniszsztár, Roger Federer áll, aki a verseny után visszavonul a profi sporttól. A rajongók izgatottan várják az elképesztő karriert maga mögött tudó játékos utolsó fellépését, ezt pedig az is jól bizonyítja, hogy az általa megosztott fotó pillanatok alatt nagy népszerűségre tett szert az egyik közösségi oldalon.



A 41 éves játékos fényképén együtt pózol a teniszvilág legnagyobb sztárjaival, Rafael Nadallal, Novak Djokoviccsal és Andy Murry-vel. A kivételes négyes eddigi pályafutása alatt 66 Gran Slam-tornát nyert meg eddig. A svájci jó érzékkel csak annyit írt a fotóhoz: vacsora a barátaimmal.



heading to dinner with some friends @RafaelNadal @andy_murray @DjokerNole pic.twitter.com/2oYR3hnGaZ

— Roger Federer (@rogerfederer) September 22, 2022