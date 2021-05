A MySwitzerland remek népszerűsítő filmmel rukkolt elő, amiből nem hagyták ki országuk egyik legismertebb sportolóját, a teniszező Roger Federert sem.



A reklámfilmben a világranglistát 310 héten keresztül vezető játékos egy videót küld Robert de Nironak, amin bemutatja Svájc páratlan szépségét és azt reméli, hogy a híres színész segít majd neki egy film leforgatásában.

Switzerland Tourism's new ambassador Roger Federer features in the organisation's latest film. He's joined by legendary actor and Oscar winner Robert De Niro...