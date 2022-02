Rafael Nadal szerint Alexander Zverev megérdemelte a kizárást az 1,7 millió dollár (535 millió forint) összdíjazású acapulcói férfi keménypályás tenisztornán.

A volt világelső spanyol játékos - aki a viadal negyedik kiemeltjeként már negyeddöntős - kifejtette: német riválisával jó a kapcsolata, de mostani viselkedésével kiérdemelte a büntetését, és szerinte ezzel már az érintett is tisztában van.



"Remélem, hogy a történtek tanulságként szolgálnak neki, miként a többi fiatal számára is, akik néha elveszítik a türelmüket a pályán" - nyilatkozta a 21-szeres Grand Slam-győztes Nadal.



Hozzátette: megérti, hogy egy mérkőzésen vannak frusztráló és dühös pillanatok, ennek ellenére mégis meg kell próbálniuk példát mutatni. Kiemelte: az ATP-nek gyorsan és szigorúan kell fellépnie egy ilyen esetben, mert az arról készített képek gyorsan terjednek a közösségi médiában, gyerekek milliói láthatják, formálva az ő hozzáállásukat, viselkedésüket is.

Nadal azzal kapcsolatban viszont nem akart állást foglalni, hogy a kizáráson túl jár-e súlyosabb büntetés - pénzbírság vagy eltiltás - a vétkesnek.

A világranglistán harmadik, az acapulcói viadalon egyesben címvédő, ezúttal második kiemelt Zverev a párosban elkövetett rendkívül sportszerűtlen viselkedése miatt nem folytathatja a küzdelmeket. Az ATP közlése szerint a német játékos - akinek a brazil Marcelo Melo volt a partnere -, nagyon közel volt ahhoz, hogy megüsse a mérkőzésvezetőt, miután döntő rövidítésben kikaptak egy brit, finn duótól. Zverev többször is rácsapott ütőjével a bíró székére.



A 24 éves olimpiai bajnokot a történtek után azonnal diszkvalifikálták, egyesben soron következő ellenfele, egyben honfitársa, a szerencsés vesztesként főtáblára jutott Peter Gojowczyk így játék nélkül került a negyeddöntőbe.

Zverev később azt mondta, megbánta, ahogy viselkedett, a mérkőzésvezetőtől pedig bocsánatot kért a történtek miatt.

"A dühkitörésem helytelen és elfogadhatatlan volt, csalódtam magamban. Ennek nem szabadott volna megtörténnie, erre nincs mentség. Szeretnék elnézést kérni a szurkolóimtól, a tornától és a sportágtól is, amit imádok" - közölte a játékos.



Az Australian Openen a világranglistán második orosz Danyiil Medvegyev és a kanadai Denis Shapovalov is súlyos pénzbüntetést kapott a játékvezető elleni kirohanása miatt, míg 2019-ben az ausztrál Nick Kyrgios 113 000, majd további 25 000 dolláros bírságot kapott, illetve 16 hétre felfüggesztették fegyelmi vétségért.

Borítókép: Facebook.com/ Rafael Nadal