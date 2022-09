Spanyol egyeduralom jellemzi a férfi teniszt, legalábbis ami a Grand Slam tornákat illeti. Az elmúlt négy GS-ből hármon hispán győztest avattak.

Éjjel Carlos Alcaraz 19 évesen (csakúgy, mint anno Nadal) megnyerte első Grand Slam tornáját, ezzel pedig világelsővé lépett elő. Ilyen fiatalon senkinek sem adatott meg eddig, hogy a ranglista csúcsára lépjen.

Alcaraz a döntőben Casper Ruud-ot győzte le, aki szintén a következő generáció feltörekvő csillagaként van számontartva.

A fiatal sikerére Rafael Nadal is reagált, aki gratulált fiatal honfitársának:

„Gratulálok Carlos az első Grand Slam-edhez és a világelsőséghez, ami az idei szezonod csúcspontja. Remélem, sok ilyen remek idényed lesz még!” – írta a Twitteren.

A legenda nem feledkezett meg arról sem, hogy a döntő másik résztvevője felé is kifejezze támogatását.

„Hatalmas küzdelem volt Casper, nagyon büszke vagyok rád! Nem volt ma szerencséd, de csodálatos versenyen és szezonon vagy túl. Ne hagyd abba, folytasd!”

