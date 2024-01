A spanyol Rafael Nadal egy év kihagyás után a korábbi Grand Slam bajnok Dominic Thiem elleni győzelemmel tért vissza egyesben.

Nadalt csípősérüléssel még tavaly június elején műtötték meg. Először párosban tért vissza a pályára vasárnap Marc Lopez oldalán.

Nadal egyesben pedig az osztrák Dominic Thiem ellen tért vissza a teniszpályára, és rögtön egy domináns győzelmet aratott 7-5 6-1 aránnyal jutott tovább és komolyan jelezte a többi játékos számára, hogy nem csak „levezetni” tért vissza a mezőnybe.

Game, set & match Nadal



The moment @RafaelNadal defeated Thiem in his comeback match!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/qRTnw7pajA — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2024

Ez a győzelem Nadal első egyéni szereplése volt majdnem teljes egy év után és ahhoz képest kiváló formában adogatott játszott és mozgott a pályán.

Nadal ezzel a győzelemmel megelőzte Ivan Lendl-t az örökranglistán a megnyert mérkőzések számában.

Most ATP singles match wins:



1274 - Connors

1251 - Federer

1088 - Djokovic

1069 - Nadal

1068 - Lendl @RafaelNadal moves above Ivan Lendl after defeating Thiem! pic.twitter.com/lqhShBDv1y — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2024

Nadal a következő fordulóban vagy az ausztrál Jason Kubler vagy az orosz Aszlan Karatsev ellen lép majd pályára.

"I just feel proud" @RafaelNadal reflects on an emotional comeback win vs Thiem #BrisbaneTennis pic.twitter.com/Q4mOyv32L7 — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2024

Borítókép: Bradley Kanaris/Getty Images