Igazán puskaporos hangulatúra sikeredett a Vasek Pospisil-Mackenzie McDonald összecsapás a miami tenisztornán.



A kanadai Pospisil már a mérkőzés elején szétesett. Először az ütőjét törte szét, majd társa verbális bántalmazásért vontak le tőle egy pontot. A világranglista 67. helyén álló játékosánál ekkor elszakadt a cérna. A játékvezető próbált közbelépni, és megkérdezte Pospisilt, hogy mi történik vele, ő azonban üvöltve válaszolt és trágár kifejezésekkel illette az ATP elnökét, Andrea Gaudenzit.



„B@ssza meg! Tegnap másfél órát ordibált velem egy játékértekezleten. Másfél órát!” – üvöltözte

"Egy seggfej… Ha vétkezni akarsz ellenem, szíveszen beperelem ezt az egész szervezetet” – tette hozzá.

A játékos órákkal később Twitterjén kért bocsánatot a történtekért.

I want to sincerely apologize for my behavior on the court in Miami earlier today. I disrespected the game I love and for that I am truly sorry. By way of explanation, I felt deeply unnerved during a meeting between players and ATP executives last night, and.. [1/2]