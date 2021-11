A hétvégén két bravúrgyőzelmet arató Piros Zsombor lehet a tenisz Davis Kupa-döntő csoportküzdelmeinek legjobbja.

A nemzetközi szövetség a csapatverseny Twitter-oldalán szurkolói szavazást indított, a négyfős listára a cseh Tomas Machac, a US Open-bajnok orosz Danyiil Medvegyev és a top 10-es olasz Jannik Sinner mellett a 22 éves magyar játékos neve került fel. A voksolás mottója: erőn felüli teljesítménnyel hazájuk legjobbjai. A világranglistán 282. Piros szombaton 4:6, 6:4, 6:3-ra verte a 72. ausztrál John Millmant, majd másnap 4:6, 7:5, 6:4-re nyert a korábbi US Open-győztes horvát Marin Cilic (30.) ellen. Ezzel ő szállította a csoportkör után búcsúzott magyarok mindkét győztes meccsét Torinóban.

Punching above their weight. Carrying their countries.



Who was your group stage MVP? #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/4nPfJO8JX2