Olaszország és Oroszország csapata jutott döntőbe a Melbourne-ben zajló tenisz ATP Kupán.

Az elődöntőben az olaszok úgy bizonyultak jobbnak 3-0-ra a Rafael Nadalt továbbra is nélkülöző spanyoloknál, hogy a két megnyert egyes után a párosmérkőzést már le sem játszották. Szombaton a németekkel összecsapó oroszok is megnyerték a két egyesüket, a vesztesek párosban szépíteni tudtak.



A döntős csapatok így harmadik összecsapásukat követően is veretlenek a tornán.



Az ATP Kupán a négy csoportban 12 csapat küzdött egymással, az elődöntőbe az első helyezettek jutottak. A viadal összdíjazása 7,5 millió dollár.

ATP Kupa, elődöntő:

Olaszország-Spanyolország 3-0



Fabio Fognini-Pablo Carreno Busta 6:2, 1:6, 6:4

Matteo Berrettini-Roberto Bautista Agut 6:3, 7:5

Simone Bolelli, Andrea Vavassori-Carreno Busta, Marcel Granollers játék nélkül

Oroszország-Németország 2-1



Andrej Rubljov-Jan-Lennard Struff 3:6, 6:1, 6:2

Danyiil Medvegyev-Alexander Zverev 3:6, 6:3, 7:5

Jevgenyij Donszkoj, Aszlan Karacev-Kevin Krawietz, Jan-Lennard Struff 3:6, 6:7 (2-7)

