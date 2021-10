Véglegessé vált a teniszezők Davis Kupáján szereplő 18 válogatott kerete, így a magyar együttesé is, amelyben Fucsovics Márton, Balázs Attila, Piros Zsombor, Valkusz Máté, valamint Marozsán Fábián kapott helyet.

"Erősen bízom benne, hogy mindenki egészséges lesz, de azt tudni kell, hogy Balázs Attila ebben az esztendőben nem sokat tudott versenyezni. Valószínűleg ő a párosban tud majd a csapat segítségére lenni, az egyéni mérkőzéseket illetően pedig Fucsovics mellett a fiatalokra számítok. Azt is fontos tudni, hogy a Davis Kupa hetéig lehet cserélni, akár három játékost is meg lehet változtani, de persze ez a forgatókönyv nálunk nem áll fent" - idézte a Magyar Tenisz Szövetség honlapja Köves Gábor szövetségi kapitányt.



A 121 éves Davis Kupa 2019-ben nagy átalakításon esett át, a férfi válogatottak versenysorozatának győztese egy 18 csapatos, egyhetes fináléból kerül ki, a hagyományos hazai és idegenbeli párharcokra már csak a selejtezőben kerül sor. Az első ilyen tornát Madridban rendezték, tavaly elmaradt a koronavírus-járvány miatt, idén pedig a nemzetközi szövetség közölte, hogy - a korábbi tervekkel ellentétben - nemcsak a spanyol főváros ad otthont a finálénak november 25. és december 5. között, hanem Torinóban és Innsbruckban is lesznek mérkőzések.



A magyar válogatott Torinóban az ausztrálok ellen kezd november 27-én, majd másnap a horvátokkal csap össze a D csoportban.



"A horvátoknál is vannak sérülés miatti problémák. Borna Coric nagyon régóta nem játszott, Marin Cilic viszont felépült és jó formában van. A párosukról pedig nem is nagyon érdemes beszélni, hiszen a Pavic-Mektic kettős a világranglista első két helyén áll. Azt még nem tudom, hogy vállalják-e a játékot, de az biztos, hogy ha mindenki bevethető lesz, akkor esélyesebbek nálunk" - mondta Köves Gábor, aki szerint a magyar válogatottban egyértelműen Fucsovics számít a biztos pontnak, hiszen ő hétről hétre olyan versenyeken szerepel, ahol ezek a játékosok szintén ott vannak.



Az ausztrálokat a legendás Lleyton Hewitt irányítja, a csapatban pedig ott van a világranglistán 32. Alex de Minaur és John Millmann (57.) is.



"Ami az ausztrálokat illeti, náluk hat játékos is van a legjobb százban és a párosuk is nagyon erős, úgyhogy nem lesz egyszerű feladat, de nem feltartott kézzel utazunk Torinóba, igyekszünk majd mindent megtenni. Az talán egy kicsit segíthet nekünk, hogy ezen a versenyen két egyéni lesz és egy páros" - értékelte előzetesen az esélyeket Köves Gábor.

Borítókép: huntennis.hu