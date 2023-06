Novak Djokovic-ot elfogják felejteni, csakúgy, mint számos korábbi nagy teniszezőt, állítja a korábbi román világelső, Ilie Nastase.



A 76 éves legenda úgy gondolja, azzal, hogy Djokovic a Roland Garros-győzelmével megelőzte az örökrangsorban Rafael Nadalt, nem feltétlenül érdemelte ki azt, hogy örökké emlékezzenek majd rá.

„Nem hiszem, hogy ez egy személyes harc lenne közte és Nadal közt. Lehetett volna fordítva is, Nadal is képes lett volna erre. Számít valójában, hogy ki nyert épp egyel többet?”



„Djokovic-nak ez számít, de nem hiszem, hogy Nadal féltékeny ezért. Szerintem Nadal 14 Roland Garros győzelme nehezebb volt, mint Djoko 23 GS-sikere.”



A román beszélt egy sor olyan játékosról is, akik anno nagy dolgokat vittek véghez, de mára már nem más a nevük, mint egy ködös emlék, ezzel utalva arra, hogy a szerb is erre a sorsra juthat.



„Roger Federer is ilyen. De ne feledjük el Björn Borgot, Rod Lavert, aki kétszer megcsinálta a naptári Grand Slamet. Pete Sampras, André Agassi, vagy sokan mások, akiknek a nevét már szinte el is felejtettük.”

