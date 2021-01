A Tennis love and game cikkét változtatás nélkül közöljük. Siklós Erik írása.

Jövő vasárnap megindul a tenisz Ausztráliában, de ma még megjósolhatatlan a 14 napos részleges, vagy teljes bezártság következménye, kiből mit hoz ki a karantén. Egy biztos, Andy Murray nem lesz ott a rajtnál.





Miközben az ausztrálok mindig kínosan ügyelnek az egyenlő feltételek megteremtésére, a Fair Play általános értelmezésére és betartására, az, ami most történik Ausztráliában nem igazán felel meg ezeknek az elveknek, követelményeknek.



Bár nincsenek pontos adatok arról, hogy hány teniszező érkezett az AO2021-re (valahol 400 és 500 között lehet a számuk - 2x128 az egyéni főtábla és ehhez jön a csak párosban indulók száma), azt tudjuk, hogy három csoportba oszthatóak.



1. Azok az ausztrálok, akiknek nem kellett kvalizni, tehát szabadon, korlátozások nélkül készülhettek/készülnek, semmi karantén.



2. Azok a szerencsések, akik olyan charter járattal érkeztek, amin nem találtak fertőzöttet, ők könnyített karanténban élnek, öt órát edzhetnek naponta.



3. Azok a szerencsétlenek, akik olyan charter járattal érkeztek, amin találtak fertőzöttet, ők 14 napig nem mozdulhatnak ki a szobájukból - 72-en vannak, de nincs pontos névsor.



Azért ezek óriási egyenlőtlenségek! És akkor ott van még az adelside-i elit különítmény, ami azért sok játékosnak szúrja a szemét. Guido Pella, például ki is fakadt, szerinte elég lett volna azoknak a sztároknak egy bemutatót szervezni az egész AO helyett, mert úgy is csak ők számítanak. Az argentin azt is mondta, hogy ha olyan anyagi háttere lenne, mint John Isnernek, akkor az amerikaihoz hasonlóan ő is otthon maradt volna. Kiállt Djokovic mellett, nagyra értékelve a világelső megszólalását a többi játékos mellett és megjegezve, hogy a szintén Adelaide-ben készülő Nadal és Thiem, miért hallgat. Miközben az ausztrál kormány folyamatosan hangsúlyozta, hogy egyforma szabályok vonatkoznak mindenkire, Craig Tiley az AO CEO-ja kertelés nélkül kijelentette, természetes, hogy a top játékosok jobb ellátást kapnak. A melbourne-i karanténban nincs nyitható ablak a szobában, Nadal, Serena Williams és a többi kiváltságos Adelaide-ben a balkonon napozik és a hivatalosan engedélyezettnél jóval nagyobb stábbal utazhatott.



Van feszültség.



A tenisz, a sikeresség egyik meghatározó faktora a szokásosnál is nagyobb szerephez jut: az alkalmazkodó képesség. Frusztrált leszel, negatív, dühöngsz, vagy nem a körülményekre figyelsz, nem engeded, hogy azok uralják a gondolataidat és a feladatodra koncentrálsz, a nehézségeket leküzdve teszel meg mindent azért, hogy pozitívan, motiváltan kihozd magadból a maximumot.



Ez most a lecke Ausztráliában. Nem biztos, hogy február 3. hetében azok lesznek még versenyben az AO2021-en, akik egyébként is a legjobb teniszezők. Nem beszélhetünk egyenlő pályákról és egyenlő esélyekről, de sok játékos számára egy nagy lehetőségről mindenképp.



Az ötszörös AO-finalista Andy Murray nem tudott elutazni a charter járatokkal a múlt héten, mert covidos lett, de a skót bízott benne, hogy csatlakozhat később a mezőnyhöz. Nem tudtak megoldást találni a korábbi világelső problémájára, bár a Tennis Australia keményen dolgozott az ügyön.

Forrás: Tennis love and game/Siklós Erik

Borítókép: James D. Morgan/Getty Images