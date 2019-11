A szombati két egyes mérkőzés után 1-1-re áll a női tenisz Fed Kupa döntője, amely Perth-ben zajlik Ausztrália és Franciaország között.

A házigazdák számára jó jel lehetett, hogy előző Fed Kupa-diadaluk alkalmával, 45 éve Evonne Goolagong egy Grand Slam-trófeával és az (akkor Virginia Slims Championshipsnek hívott) WTA-világbajnokság megnyerésével "vezette fel" a Fed Kupa-diadalt, és idén is hasonló volt a helyzet: Ashleigh Barty győzött a Roland Garroson, majd a sencseni vb-n is, ráadásul Goolagong óta ő az első ausztrál világelső.



A párharc nyitányán mindazonáltal kevés oka volt 14 ezres közönségének az örömre a kinyitott tetejű Perth Arenában, amely éveken át otthont adott a szezonnyitó Hopman Kupának, a nem hivatalos vegyescsapat-világbajnokságnak. A világranglistán 51. Ajla Tomljanovic ugyanis vajmi kevés ellenállást tudott kifejteni a remek formában érkezett Kristina Mladenovic (40.) ellen, aki vasárnap Babos Tímea oldalán megnyerte párosban a WTA-világbajnokságot. A 26 éves, horvát születésű Tomljanovic - aki tavaly kapta meg az ausztrál állampolgárságot - a nyitószettben mind a négy adogatójátékát elvesztette, majd a második felvonásban 5:0-nál tudott csak szépíteni. A találkozó 71 percig tartott.



A házigazdák válasza csattanósra sikerült, mivel a 23 esztendős Barty még egyoldalúbb meccsen győzte le Caroline Garciát, aki tavaly még negyedik volt a WTA-rangsorban, jelenleg azonban csak 45. A francia játékos szeptemberben a vuhani tornán még képes volt egy szettet nyerni riválisa ellen, ezúttal viszont egyszer sem tudta hozni a szerváját, és bréklabdáig is csak 6:0, 5:0-nál jutott el. A váratlanul sima összecsapás a sokadik rontott Garcia-ütéssel ért véget 56 perc elteltével, Barty pedig immár 15 meccs óta veretlen a Fed Kupában.



Vasárnap két egyes és egy páros mérkőzéssel zárul a finálé, amelyet idén rendeznek meg a hagyományos formában utoljára, mivel a nemzetközi szövetség jövőre - a férfi Davis Kupa mintájára - átszervezte a sorozatot. A 2020-as, 2021-es és 2022-es döntőre Budapesten kerül sor. A selejtezőket február 7-8-án vívják, s a nyolc győztes csatlakozik az április 14. és 19. közötti, 12 csapatos finálé biztos résztvevőihez: a házigazda magyarokhoz, az idén döntős ausztrálokhoz és franciákhoz, valamint a szabadkártyás csehekhez.



Eredmény:

Ausztrália-Franciaország 1-1 - állás az első nap után



Ajla Tomljanovic-Kristina Mladenovic 1:6, 1:6

Ashleigh Barty-Caroline Garcia 6:0, 6:0

