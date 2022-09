Naomi Oszaka sportszerűségéről tett tanúbizonyságot, amikor ellenfele, Daria Saville összeesett a pályán a Japan Open első fordulójában.



A két teniszező mindössze hét perce volt pályán, amikor Saville fájdalmas üvöltés kíséretében elterült a pályán. Oszaka ekkor a pálya szélére futott egy törölközőért, majd a háló túlfelén lévő ellenfeléhez ment. Ekkor leguggolt Saville mellé és letakarta a lábát, majd együtt várták az orvos megérkezését. A játékos végül a saját lábán tudta elhagyni a pályát, ugyanakkor a mérkőzést fel kellett adnia.

Naomi Osaka ran to her opponent Daria Saville as she got injured. Probably the nice soul in the world and my favorite athlete ever @naomiosaka pic.twitter.com/W8GEW69uJt