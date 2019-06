A magyar labdarúgó válogatott kapusának Gulácsi Péternek megszületett a kisfia. Mind a baba, mind az édesanyja remekül vannak.

A hírt a magyar kapus a Facebook oldalán jelentette be







Gulácsi Péternek az elmúlt éve nemcsak szakmai, hanem magánéleti sikereket is hozott. Csapatával, az RB Leipzig együttesével a bronzérmet szerezte meg, és a válogatottal is remek szezont zárt.







Forrás: Facebook.com/Péter Gulácsi Official