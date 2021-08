Az ötödikként rangsorolt olasz Jannik Sinner óriási, közel háromórás csatában győzte le az amerikai Mackenzie McDonaldot a kétmillió dollár (600 millió forint) összdíjazású washingtoni keménypályás tenisztorna döntőjében, ezzel az első tizenéves lett, aki ATP 500-as versenyen diadalmaskodott.

A 19 esztendős Sinner - aki jövő héten tölti be 20. évét - végig előnyben volt, ám a szettek végjátékában alaposan megszenvedett, a másodikat pedig el is bukta. Az elsőben McDonald tíz játszmalabdát hárított, mielőtt az olasz 7:5-re megnyerte ezt a szakaszt, a harmadikban pedig már 5:2-re is vezetett, riválisa azonban egyenlíteni tudott, és végül azt a játszmát is 7:5-re nyerte meg. Az összecsapás 2 óra 54 percig tartott.

Euro 2020 winners

Matteo Berrettini Wimbledon finalist

Lamont Marcell Jacobs 100m

Men’s 4x100m relay

Gianmarco Tamberi high jump

Men’s cycling team pursuit

Women’s & men’s 20km walk

Eurovision winners

Jannik Sinner 1st ATP 500



What a summer for Italy! pic.twitter.com/TyNjk77hJL — Tennis TV (@TennisTV) August 9, 2021



Az ifjú győztes karrierje harmadik ATP-diadalát aratta, egyúttal a washingtoni torna történetének harmadik legfiatalabb bajnoka lett. Andy Roddick 2001-ben 18 évesen győzött, 2008-ban pedig a 19 éves Juan Martin del Potro nyert.

Ennek ellenére Sinner az első játékos, aki a tizes éveiben nyert ATP 500-as tornát, mivel a kategóriát 2009-ben vezették be.

