A Montreal Opent a US Open bemelegítő versenyének szokták nevezni, ennek fényében pedig kifejezetten aggasztó, hogy a spanyol játékos sérülés miatt nem tud részt venni rajta.

Félelemre adhat okot, hogy Rafael Nadal nem sokkal a wimbledoni sérülése után Montrealban is vissza kellett, hogy lépjen. A spanyolt az utóbbi években rendre visszafogják ezek a problémák, de mindenki bízik benne, hogy a US Openre felépül.

Nadalnak a legutóbbi Grand Slam tornán egy csodás győzelmet követően kellett visszalépnie, mivel megsérült a hasizma. A 36 éves játékos azóta gőzerővel készült a visszatérésre, ám ez később fog bekövetkezni, mint szerette volna.

A spanyol Twitter-közleményében beszélt a visszalépésről, ahol azt is részletezte, hogy adogatás közben érzett kényelmetlenséget, ezért döntött amellett, hogy nem utazik el Kanadába.

Hemos decidido no viajar a Montréal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción.