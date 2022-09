Roger Federer a Laver kupán búcsúzott, egy Nadal oldalán vívott párosmeccs keretében.

A mérkőzést követően Federer érzelmes nyilatkozata mellett Nadal is megszólalt, beszélt arról, hogy mennyit jelent neki a Federerrel való viszonya, illetve hogy hamarosan ő is apai örömök elé néz.

„Izgalmas volt, felejthetetlen és szomorú. Nehéz volt, rengeteg érzelem… Ez az élet, a kezdet és a vég. Amikor Roger elhagyja a pályát, az életem egy része is távozik.”

„Tudom, hogy Roger sok nehéz pillanaton ment át az utóbbi időben. Nagyon boldog vagyok, hogy megkapta ezt a búcsút, a megérdemelt pillanatokat, ennyi ember társaságában. Járt neki, hogy egy ekkora publikum előtt búcsúzhatott. Ő az egyik legnagyobb ikon a sporttörténelemben.”

Nadal a mérkőzést követően sírva fakadt Federer mellett ülve a kispadon.

„Elég érzékeny ember vagyok. Nem érzem magam kellemetlenül a sírás miatt. Sírni néha jó. El kell engedned az érzelmeket. Életem egy része elment, nem könnyű.”

