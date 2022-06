Rafael Nadal a pletykákkal ellentétben azt állítja, még nem szeretne visszavonulni.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Rafael Nadal tizennegyedszer is megnyerte a Roland Garrost, ezzel pedig már 22 Grand Slam-győzelemnél tart. A francia verseny döntője előtt több pletyka is keringett arról, hogy győzelem esetén visszavonul az utóbbi időben számos sérüléssel küzdő játékos.



Rafael Nadal a trófea magasba emelése után a jövőjét illető kérdésekre is reagált.



„Nagyon nehéz leírnom, hogy mit érzek” – mondta.



„Soha nem gondoltam volna, hogy 36 évesen újra itt leszek, és újra versenyképes leszek, és még egyszer döntőt játszhatok pályafutásom legfontosabb pályáján."



"Ez mindent jelent számomra, és energiát ad a folytatáshoz. Nem tudom, mi fog történni a jövőben, de továbbra is küzdeni fogok a folytatásért."



Nadal azt is elárulta, hogy a második forduló után már alig tudott járni, és jövő héttől további kezelésen esik át.



"A legrosszabb pillanat a (Corentin) Moutettal vívott meccs után volt, nem tudtam járni. Szerencsére itt volt az orvosom, és ez lehetővé tette, hogy (fájdalomcsillapítók) hatása alatt játszhassak” – részletezte.

