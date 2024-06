Rafael Nadal csütörtökön a közösségi médiában jelentette be, hogy nem indul Wimbledonban.

A spanyol azzal magyarázta, hogy mivel az idei olimpiát salakon játsszák a Roland Garroson, nem akar borítást váltani (főleg ilyen rövid időn belül). Legutóbb a Roland Garroson játszott.

"A Roland Garroson a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóm során megkérdeztek a nyári naptáramról, és azóta csak salakon edzettem. Tegnap bejelentették, hogy a nyári olimpián Párizsban fogok játszani, ez lesz az utolsó olimpiám" - írta Nadal. "Ezzel a céllal úgy gondoljuk, hogy a testemnek az a legjobb, ha nem váltok borítást, és addig továbbra is salakon játszom.

"Éppen emiatt fogom kihagyni az idei wimbledoni tornát. Szomorú vagyok, hogy idén nem élhetem át ennek a csodálatos eseménynek a nagyszerű hangulatát, amely mindig a szívemben lesz, és nem lehetek együtt a brit szurkolókkal, akik mindig nagyszerű támogatást nyújtottak nekem. Mindannyian hiányozni fogtok."

Ugyanebben a közleményben Nadal azt is elárulta, hogy egy újabb tornával bővítette a naptárát: a Nordea Open Bastadban.

"Az olimpiai játékokra való felkészülés érdekében a svédországi Bastadban fogok játszani, egy olyan tornán, amelyen korábban is játszottam a pályafutásom elején, és ahol remekül éreztem magam a pályán és azon kívül is" - írta Nadal. "Alig várom, hogy ott találkozzunk. Köszönöm."

