Gael Monfils elmagyarázta, miért nem szabad más teniszezőket Roger Federerhez, Rafael Nadalhoz és Novak Djokovichoz hasonlítani, mivel "legendáknak" titulálta őket.

Gael Monfils azt állította, hogy Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovic több mint bajnokok, miközben arra szólította fel a teniszvilágot, hogy ne hasonlítgassanak senki a nagy hármashoz. A korábbi világranglista 6. helyezettje azt állította, hogy az emberek elfelejtik, hogy a három játékos "legenda", és Andy Murrayt és Stan Wawrinkát is hozzájuk sorolta. Most, hogy hivatalosan is ketyeg az idő a Nagy Hármak korszakában, az egyik régi riválisuk elmagyarázta, hogy Federer, Nadal és Djokovic miért nem bajnokok. A svájci sztár a tavalyi Laver Kupán fejezte be pályafutását, míg Nadal nemrég elismerte, hogy 2024 valószínűleg az utolsó éve lesz, mivel bejelentette, hogy a következő hónapokban hosszabb szünetet tart.

Ezzel Djokovic maradt az egyetlen jelenleg aktív tag a csoportban. Monfils pedig elmondta a véleményét a Nagy Hármak örökségéről, amikor elmagyarázta, miért voltak egy szinttel a többi teniszező felett.

„Mindig az összehasonlíthatatlant akarjuk összehasonlítani. Nadal, Djokovic és Federer nem bajnokok. Ezek a srácok legendák. Az emberek elfelejtik ezt. Ha mi is el tudnánk érni ugyanazt, amit ők, akkor mi is legendák lennénk. Mindig a Roland-Garros példáját veszem. Ki nyerte meg 14-szer? Volt ez valaha is? Két másik legenda csak háromszor nyerte meg, egyszer Roger és kétszer Novak. És erről a három játékosról beszélünk, de számomra Murray és Wawrinka is legenda.”

A Nagy Hármak korszakának végéhez közeledve Monfils francia játékosgenerációja is kifutóban van, hiszen Tsonga és Simon is visszavonul 2022-ben. Ez azt jelenti, hogy Franciaországnak talán még várnia kell egy hazai bajnokra, annak ellenére, hogy az idei Roland Garros hosszú idő óta a legnyitottabb lesz Nadal visszavonulásával. Monfils maga is sérülésekkel küzd, és jelenleg a 389. helyen áll a világranglistán. Gasquet azonban a generációjuk zászlaját viseli, a 44. helyen áll, miután idén Aucklandben bajnoki címet nyert.

Borítókép: Julian Finney/Getty Images for Laver Cup